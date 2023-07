Endlich Sommerferien: Hier wird's in Chemnitz nicht langweilig

Chemnitz - Was kann schöner sein als der erste Tag der Sommerferien? Ein Ferientag mit der Aussicht auf viele tolle Erlebnisse!

Hula-Lehrerin Nancy Tschirch bringt Kindern die grazilen Bewegungen des Südsee-Tanzes bei. © Ralph Kunz

Wer noch auf der Suche ist, findet im Ferienkalender der Stadt Chemnitz auf mehr als 100 Seiten viele Anregungen und sogar Gutscheine für Veranstaltungsbesuche und Kurse. Auch Ausflüge und mehrtägige Abenteuer-Touren sind im Angebot.



Lust auf Südsee-Feeling? Im Stadthallenpark können Vor- und Grundschulkinder jeden Donnerstag, 17 Uhr, kostenlos den hawaiianischen Tanz Hula lernen.

Lust auf Fliegen? Im Kosmonautenzentrum im Küchwald startet jede Woche ein virtueller Flug mit VR-Brillen zur ISS. Ein Ticket kostet 1 Euro. Wer mitwill, sollte unter der Nummer 0371/36 85 40 reservieren.

Lust am Werkeln? Gemeinsam mit dem Holzkombinat Chemnitz können Kinder ab 6 Jahren immer dienstags und donnerstags von 19 bis 12 Uhr an einer riesigen Murmelbahn bauen, die im Außengelände des Industriemuseums in der Zwickauer Straße entstehen soll. Gebastelt wird nur bei schönem Wetter. Die Teilnahme ist kostenfrei.

Lust auf Märchen? Die Parkeisenbahn lädt immer dienstags und donnerstags zu Märchenbildsuchfahrten durch den Küchwald ein. Abfahrt ist ab 9.30 Uhr, das letzte Mal 17.30 Uhr.

Lust auf Kino? Im Kinderfilmhaus, Neefestraße 99, gibt's Montag bis Donnerstag Ferienkino. Tickets kosten 4 Euro. Das Programm gibt's unter: www.ff-schlingel.de.