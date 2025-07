Energieversorger wird Namensgeber für Erzgebirge Aue und Chemnitzer FC

Der Name des "Erzgebirgsstadions" bleibt erhalten und bekommt nur den Zusatz "eins" vorangestellt. © Eins Energie

Wie eins am Donnerstag mitteilte, wird das stärkere Engagement künftig auch nach außen sichtbar sein. Sowohl das Stadion an der Gellertstraße in Chemnitz als auch das Erzgebirgsstadion in Aue werden zukünftig "eins" als Namenszusatz tragen.

Dies wird bei vielen Fußballfans Missmut auslösen, auch aufgrund der eigentlich stark rivalisierenden Stimmung zwischen beiden Fanlagern.

Doch der Infrastrukturdienstleister sieht die verbindende Komponente: "Ob Himmelblau oder Veilchenfarben – in der Region sind wir alle eins."

Für den FC Erzgebirge Aue ist die Entscheidung ein guter Kompromiss. Immerhin wollte der Kumpelverein den Namen "Erzgebirgsstadion" beibehalten, aber gleichzeitig einen starken Partner für die Namensrechte samt Erhöhung der Einnahmen finden. "Das ist uns gelungen, und wir sind eins als langjährigem Sponsor des Clubs sehr dankbar für die Ausweitung des Engagements auf ein neues Niveau", so Roland Frötschner, Präsident des FCE.

"Wir werden den Namen mit Ehre und Stolz tragen. Ich denke nicht, dass ihn die Fans negativ betrachten", Frötschner weiter.