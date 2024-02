Er fuhr durch die Fassade! Chemnitzer Klinikum sucht Park-Rüpel

Chemnitz - Da nahm sich wohl jemand den Slogan "Geiz ist geil" in puncto Parkgebühren etwas zu sehr zu Herzen. Ein Autofahrer prellte Anfang Februar offenbar das Klinikum Chemnitz um die Parkgebühren auf kuriose Art und Weise.

Ist die Öffnung zu breit? Hier konnte der Fahrer die illegale Ausfahrt über die Rasenfläche nehmen, ohne zu bezahlen. Der Rasen wurde ausgebessert. © Ralph Kunz

Die ersten 30 Minuten sind dort gratis, 1 Euro kostet es pro weitere Stunde und ein Tagesticket gibt es für 10 Euro: Offenbar zu viel für einen Fahrer, nach dem die Klinik zurzeit per Zeugenaufruf sucht.

Der Vorfall ereignete sich am Parkdeck an der Flemmingstraße, das seit November 2022 in Betrieb ist und im Zuge des Neubaus von Haus 9 des Klinikums errichtet wurde.



Der Tatort ist eine öffentliche überdachte Parkfläche, die von Gästen, Besuchern und Patienten genutzt werden kann.

"Wir haben Kenntnis davon, dass Anfang Februar eine Fassadenöffnung des Parkdecks widerrechtlich zur Ausfahrt genutzt wurde", so eine Sprecherin des Klinikums. Der Fahrer fuhr, anstatt die offizielle Ausfahrt per Schranke zu wählen, seitlich durch die zu breite Öffnung.

Das war noch nicht alles, denn die dort angelegte Grünfläche sei durch den dreisten Autofahrer auch in Mitleidenschaft gezogen worden. "Sie wird derzeit wiederhergestellt", heißt es vom Klinikum.