Ärgerlich! Steinwürfe bremsen sächsische Regiobahn immer wieder aus

Dresden/Chemnitz - Immer wieder werden Steine auf Züge geworfen. So auch in den vergangenen Wochen bei den Zügen der Mitteldeutschen Regiobahn (MRB), die unter anderem die Städte Chemnitz und Dresden verbindet. So gehört die Durchsage: "Sehr geehrte Fahrgäste, der Zug entfällt. Wir bitten um Entschuldigung", fast schon zum traurigen Alltag des Zugunternehmens.