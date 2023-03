Erneute Streiks in Chemnitz: CVAG, Kitas und Ämter betroffen

Chemnitz - Am heutigen Dienstag brauchen Chemnitzer wieder starke Nerven! Der Grund: der CVAG-Streik .

Am heutigen Dienstag stehen die CVAG-Straßenbahnen wieder still. © Ralph Kunz

"Infolge des Warnstreiks wird es am Dienstag zu erheblichen Einschränkungen und Ausfällen im Linienverkehr der CVAG kommen", heißt es vom Verkehrsunternehmen. Auch in den Morgenstunden am Mittwoch kann es weiterhin zu Störungen im Linienbetrieb kommen.

Konkret betroffen sind alle Straßenbahnlinien der CVAG. Die City-Bahn ist hingegen nicht vom Streik betroffen, hier fahren die Bahnen planmäßig.

Die Buslinien 23, 26, 39, 42, 43, 46, 49, 56, 63, 69, 79, 89, S91, 96 sowie alle Nachtlinien können wohl bedient werden. Die Buslinien 41, 53 und 73 können teilweise bedient werden, heißt es.

Zudem wird es wohl auf den Straßen in Chemnitz richtig eng werden, da viele ÖPNV-Nutzer wohl auf das Auto umsteigen werden.

Bereits am vergangenen Freitag legte der CVAG-Streik Chemnitz nahezu lahm. Keine Straßenbahnen, kaum Busse. An wichtigen Verkehrsknoten, wie etwa in der Gustav-Freytag-Straße, kam es zeitweise zu Staus.

Die Gewerkschaft ver.di fordert 10,5 Prozent mehr Lohn für die CVAG-Mitarbeiter, mindestens aber 500 Euro mehr im Monat. Auszubildende, Studenten und Praktikanten sollen 200 Euro mehr im Monat erhalten.