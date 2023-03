CVAG-Streik geht weiter: Nächste Woche steht der ÖPNV in Chemnitz wieder still

Chemnitz - Keine Straßenbahnen, kaum Busse: Viele Chemnitzer mussten am heutigen Freitag auf das ÖPNV-Angebot in Chemnitz verzichten. Grund dafür war der CVAG-Warnstreik . Und schon kommende Woche geht der Streik weiter!

Die CVAG weist darauf hin, dass es auch in den Morgenstunden des 8. März noch zu Störungen im Linienbetrieb kommen kann.

Die Linien 23, 26, 39, 42, 43, 46, 49, 56, 63, 69, 79, 89, S91, 96 sowie alle Nachtlinien können wohl bedient werden. Die Linien 41, 53 und 73 können teilweise bedient werden. Die City-Bahn ist hingegen nicht vom Streik betroffen, hier fahren die Bahnen planmäßig. Alle anderen CVAG-Straßenbahnen stehen am Dienstag wohl wieder still.

"Infolge des Warnstreiks wird es am Dienstag zu erheblichen Einschränkungen und Ausfällen im Linienverkehr der CVAG kommen", heißt es dazu.

Wie die CVAG am Freitagnachmittag mitteilt, ruft die Gewerkschaft ver.di am kommenden Dienstag (7. März) wieder ganztägig zum Streik auf.

Daniel Herold von der Gewerkschaft ver.di fordert unter anderem mehr Lohn für Beschäftigte im öffentlichen Dienst. © Ralph Kunz

Am Donnerstag und am heutigen Freitag wurde auch bei der Mullabfuhr in Chemnitz gestreikt. Dabei wurden Wertstoffhöfe geschlossen. Auch bei der Müllabholung kam es zu Ausfällen.

Am kommenden Mittwoch sind unter anderem Erzieher an kommunalen Kitas an der Reihe. Eltern von betroffenen Einrichtungen werden vorher informiert, heißt es.

Daniel Herold, Bezirksgeschäftsführer bei ver.di, will mit den Streiks "weiter Druck aufzubauen und deutlich machen, dass Fachkräftesicherung und ein moderner Öffentlicher Dienst nicht mit Lohnverzicht und warmen Worten funktionieren."

Am Mittwoch ist daher eine Streikkundgebung (8 Uhr) vor dem Chemnitzer Rathaus geplant.