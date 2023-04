Erster Spender für Tampons und Binden an Chemnitzer Schule

Chemnitz - Am heutigen Montag wird in Chemnitz am Beruflichen Schulzentrum für Gesundheit und Soziales der erste Gratis-Spender für Tampons und Monatsbinden installiert.

Hedi Berg, ebenfalls Mitglied im Chemnitzer Jugendforum, ergänzt: "Die Bereitstellung von Tampons und Binden an Schulen wird dazu beitragen, das Stigma und die Scham, mit diesem Thema umzugehen, reduzieren. Wenn in Schulen Tampons und Binden kostenfrei zur Verfügung stehen, stellt dies sicher, dass Mädchen und junge Frauen freien Zugang dazu haben, wenn sie sie benötigen."

Und es soll nicht nur bei der Idee bleiben. Im Sinne eines Pilotprojekts wurden direkt aus städtischen Haushaltsmitteln vier solcher Spender für Tampons und Binden angeschafft. Es sollen neben der Berufsschule für Gesundheit und Soziales noch drei weitere Chemnitzer Schulen damit ausgestattet werden.

In der Chemnitzer Stadtratssitzung am 22. März wurden zusätzlich zum Haushalt der Stadt Chemnitz jeweils 10.000 Euro in den Jahren 2023 und 2024 für die "kostenlose Bereitstellung sowie Entsorgungsbehältnisse von und für Hygieneartikel für Mädchen und Frauen an weiterführenden Schulen (Oberschulen, Gymnasien)" beschlossen. Nach der Genehmigung des Haushaltes soll das Ganze umgesetzt werden.

Eine Studie der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg kam zu dem Ergebnis, dass die kostenlose Bereitstellung von Menstruationsartikeln Stress von Frauen und auch die Fehlzeiten reduziert. Immer mehr Städte in Deutschland stellen an weiterführenden Schulen bereits kostenlose Menstruationsartikel bereit.