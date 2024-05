Taxifahrten in Chemnitz sollen teurer werden

In Chemnitz sollen Taxifahrten ab Oktober teurer werden, wenn der Stadtrat den Rathausplänen zustimmt. © Maik Börner

Nach Rathausplänen soll der Kilometerpreis um 20 Cent steigen. Für Tagfahrten bis drei Kilometer sind dann 2,90 Euro pro Kilometer (vorher 2,70 Euro) fällig. Ab vier Kilometern steigt der Preis von 2,20 Euro auf 2,40 Euro.

Auch die leicht höheren Nachttarife zwischen 20 und 5 Uhr werden um 20 Cent angehoben. Der Grundpreis pro Fahrt von 4 Euro und die möglichen Zuschläge bleiben unberührt.

Neu ist, dass Fahrgäste vorab einen Festpreis vereinbaren können. Der sogenannte Chemnitzer Tarifkorridor ermöglicht es, dass "der vereinbarte Fahrpreis um bis zu 20 Prozent nach oben und 5 Prozent nach unten abweichen" dürfe, so Verkehrsbürgermeister Michael Stötzer (51, Grüne).

Der Stadtrat muss der neuen Tarifordnung im Mai noch zustimmen. Bereits im Vorfeld zeichnet sich ab, dass die Pläne in Chemnitz auf wenig Gegenliebe treffen. "In Berlin wurden zum ersten Mai die Preise sogar gesenkt", ärgern sich Bewohner der Seniorenresidenz an der Stollberger Straße, die anonym bleiben wollen. "Geht es denn den Chemnitzer Taxis so viel schlechter?"