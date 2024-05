Shoah-Gedenken: So gehen Schulen damit um

Der Gedenktag für die Opfer der Shoah fiel in diesem Jahr auf den 6. Mai. In Chemnitz und Zwickau gab es Mahnwachen.

Von Sebastian Gogol

Chemnitz/Zwickau - "Yom Hashoah" ist ein israelischer Gedenktag für die Opfer der Shoah. In diesem Jahr fiel dieser Tag auf den 6. Mai. Auch in Chemnitz und Zwickau fanden dazu am Montag Mahnwachen an "Stolpersteinen" statt.

Der Stolperstein für Rachela Kupfermünz. Sie wurde 1944 im Konzentrationslager Auschwitz ermordet. © Kristin Schmidt In Chemnitz gab es eine Gedenkzeremonie an den "Stolpersteinen" der Familie Rachela (†1944) und Salomon Kupfermünz (†1943) in der Inneren Klosterstraße. Zwei Minuten wurde der Opfer der Shoah gedacht. Schüler der Montessori-Schule aus dem Yorckgebiet waren bei der Gedenkveranstaltung anwesend. Die Schüler sind Paten des "Stolpersteins" für Rachela Kupfermünz.

"Wir sensibilisieren in der fünften und sechsten Klasse zu diesen Themen im Rahmen der Altersstufe", erklärte Pädagogin Katharina Kästel-Sasse (51). In der neunten und zehnten Klasse, wo die Shoah auch im Lehrplan steht, werde dann tiefer in die Themen eingestiegen.

