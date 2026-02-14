Fahrgast-Boom: Darum ist am Sonntag im Chemnitzer Hauptbahnhof so viel los

Chemnitz - ÖPNV-Nutzer aufgepasst: Am Sonntag wird es am Chemnitzer Hauptbahnhof voller als sonst. Grund dafür ist das große Sachsen-Duell - der Chemnitzer FC trifft zu Hause auf Lok Leipzig .

Am Sonntag werden im Chemnitzer Hauptbahnhof zahlreiche Fahrgäste erwartet. Der Grund: das CFC-Spiel gegen Lok Leipzig. © Sven Gleisberg

Das wird ein Kracher! Das Spiel am Sonntag gegen Lok Leipzig ist der sportliche Start in das Jubiläumsjahr der Himmelblauen. Etwa 10.000 Zuschauer werden erwartet. Los geht's um 16 Uhr im Stadion an der Gellertstraße.

"Zahlreiche Fans beider Vereine werden für die An- und Abreise die Bahn nutzen", teilt die Bundespolizei mit. Aus diesem Grund wird es wohl am Sonntag richtig voll im Chemnitzer Hauptbahnhof. Viele Fans werden mit dem RE 6 (Chemnitz - Leipzig) ankommen.

"Dementsprechend wird es im Zeitraum von 13 bis 15.30 Uhr und 18 bis 20.30 Uhr zu einer starken Frequentierung des Chemnitzer Hauptbahnhofes sowie auf den Zügen aus und nach Leipzig sowie der umliegenden Strecken rund um Chemnitz kommen", so ein Sprecher der Bundespolizei.

Fakt ist: Durch die zahlreichen Fußballfans werden die Züge rappelvoll! Auch die Mitteldeutsche Regiobahn (MRB) erwartet ein hohes Fahrgastaufkommen und bittet ÖPNV-Nutzer, mehr Zeit einzuplanen.



Denn: Es kann durchaus sein, dass die Bahnen so voll sind, dass nicht alle Fahrgäste reinpassen. Die MRB weist darauf hin, dass Fußballfans nicht bevorzugt befördert werden. Heißt: Ist der Zug voll - Pech gehabt!