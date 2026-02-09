Betrunkene löst Feueralarm im Chemnitzer Hauptbahnhof aus

Auch die Feuerwehr wurde durch den getätigten Notrufknopf alarmiert und zum Hauptbahnhof gerufen. (Archivfoto) © Uwe Meinhold

In der Nacht zu Sonntag gingen gegen 1.30 Uhr im Hauptbahnhof die Sirenen. Eine Streife der Bundespolizei begab sich unmittelbar in den Bahnhof, um nach dem Auslöser zu schauen.

Wie die Polizei am Montag mitteilte, stellte sich heraus, dass ein Handfeuermelder am Haupteingang eingeschlagen wurde. Doch einen Brand oder ähnliches entdeckten die Einsatzkräfte nicht.

Nur zehn Minuten später traf die ebenfalls durch den getätigten Notrufknopf alarmierte Feuerwehr am Hauptbahnhof ein.

"Aufgrund des festgestellten Notrufmissbrauchs wurde der Einsatz bereits um 1.55 Uhr beendet", schildert die Polizei den Vorgang.