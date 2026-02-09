 784

Betrunkene löst Feueralarm im Chemnitzer Hauptbahnhof aus

In der Nacht zu Sonntag wurde ein Feueralarm im Chemnitzer Hauptbahnhof getätigt. Auslöserin soll eine betrunkene Frau gewesen sein.

Von Sarah Fuchs

Chemnitz - Feueralarm am Chemnitzer Hauptbahnhof!

Auch die Feuerwehr wurde durch den getätigten Notrufknopf alarmiert und zum Hauptbahnhof gerufen. (Archivfoto)
Auch die Feuerwehr wurde durch den getätigten Notrufknopf alarmiert und zum Hauptbahnhof gerufen. (Archivfoto)  © Uwe Meinhold

In der Nacht zu Sonntag gingen gegen 1.30 Uhr im Hauptbahnhof die Sirenen. Eine Streife der Bundespolizei begab sich unmittelbar in den Bahnhof, um nach dem Auslöser zu schauen.

Wie die Polizei am Montag mitteilte, stellte sich heraus, dass ein Handfeuermelder am Haupteingang eingeschlagen wurde. Doch einen Brand oder ähnliches entdeckten die Einsatzkräfte nicht.

Nur zehn Minuten später traf die ebenfalls durch den getätigten Notrufknopf alarmierte Feuerwehr am Hauptbahnhof ein.

Chemnitz: Substanz in Chemnitzer Schule versprüht: Mehrere Personen klagen über Atemreizungen
Chemnitz Feuerwehreinsatz Substanz in Chemnitzer Schule versprüht: Mehrere Personen klagen über Atemreizungen

"Aufgrund des festgestellten Notrufmissbrauchs wurde der Einsatz bereits um 1.55 Uhr beendet", schildert die Polizei den Vorgang.

Videoüberwachung bringt Aufklärung

Bei der Auswertung der Videoüberwachung stellte sich heraus, dass eine Frau mit ihrem Ellenbogen die Scheibe der Alarmanlage zerstörte und anschließend den Feueralarmknopf tätigte.

Die 48-jährige Deutsche konnte daraufhin im Umfeld des Bahnhofes gefunden werden. Ein bei ihr durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp zwei Promille.

Aufgrund ihres hilflosen Zustandes wurde ein Rettungswagen gerufen und die Frau in ein Klinikum gebracht.

Titelfoto: Uwe Meinhold

Mehr zum Thema Chemnitz Feuerwehreinsatz: