Betrunkene löst Feueralarm im Chemnitzer Hauptbahnhof aus
Chemnitz - Feueralarm am Chemnitzer Hauptbahnhof!
In der Nacht zu Sonntag gingen gegen 1.30 Uhr im Hauptbahnhof die Sirenen. Eine Streife der Bundespolizei begab sich unmittelbar in den Bahnhof, um nach dem Auslöser zu schauen.
Wie die Polizei am Montag mitteilte, stellte sich heraus, dass ein Handfeuermelder am Haupteingang eingeschlagen wurde. Doch einen Brand oder ähnliches entdeckten die Einsatzkräfte nicht.
Nur zehn Minuten später traf die ebenfalls durch den getätigten Notrufknopf alarmierte Feuerwehr am Hauptbahnhof ein.
"Aufgrund des festgestellten Notrufmissbrauchs wurde der Einsatz bereits um 1.55 Uhr beendet", schildert die Polizei den Vorgang.
Videoüberwachung bringt Aufklärung
Bei der Auswertung der Videoüberwachung stellte sich heraus, dass eine Frau mit ihrem Ellenbogen die Scheibe der Alarmanlage zerstörte und anschließend den Feueralarmknopf tätigte.
Die 48-jährige Deutsche konnte daraufhin im Umfeld des Bahnhofes gefunden werden. Ein bei ihr durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp zwei Promille.
Aufgrund ihres hilflosen Zustandes wurde ein Rettungswagen gerufen und die Frau in ein Klinikum gebracht.
Titelfoto: Uwe Meinhold