Valentinstag in Chemnitz: Was ist Euer Geheimnis einer glücklichen Beziehung?

Chemnitz - Es liegt Liebe in der Luft - denn heute am Valentinstag werden vielerorts Herzchen und Blumen verschenkt. Doch Geschenke allein erhalten nicht die Liebe. Deshalb hakte TAG24 bei den Chemnitzern nach: Was sind die Geheimnisse einer glücklichen Beziehung?

Den Valentinstag verbringen Paare gern auf besondere Weise - zum Beispiel mit einem Essen bei Kerzenschein. © IMAGO/YAY Images

In der Ehe von André Hansch (39) heißt der Trick Kompromisse eingehen. Er ist seit 18 Jahren mit seiner Frau zusammen. "Ich hab verrückte Hobbys", sagt Hansch. "Meine Frau kann das ab. Es ist wichtig, auch mal für den Partner zurückzustecken."

Trick Nummer zwei ist Kommunikation. "Einfach miteinander reden - und vor allem offen sagen, wenn was nicht passt."

Wobei das nicht allen Paaren leichtfällt, besonders in der Kennenlernphase. Hier sind Smartphone und Dating-Apps Fluch und Segen zugleich.

"Ein Kollege versucht es schon lange mit den Apps, aber es fällt ihm schwer", sagt Hansch. Zwar würde ein schriftliches Gespräch entstehen, darüber hinaus passiere wenig.

Nathalie Wolf (28) pfeift deshalb auf solche Hilfsmittelchen. "Ich bin - so, wie es ist - glücklich mit meinen zwei Katzen", lacht sie.