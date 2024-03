Fahrstunde mal anders: Hier geben Blinde Vollgas

"Gas geben ist stark": Der komplett erblindete Thomas Scheibner (49, v.) durfte mithilfe von Fahrlehrer Mathias Hetzel (57) Auto fahren. © Uwe Meinhold

Neun blinde Frauen und Männer durften Runde um Runde auf dem Verkehrsübungsplatz an der Glösaer Straße in Chemnitz drehen. In Fahrschulautos, mit Fahrlehrern an der Seite. Eine Aktion des sächsischen Blindenverbandes und des "Vereins zur Erhöhung der Verkehrssicherheit", in dem sich zehn Chemnitzer Fahrschulen vereint haben.

Thomas Scheibner konnte früher sehen, besaß sogar den Lkw-Schein. Dann erkrankte und erblindete er. "2006 fuhr ich zuletzt Auto", sagt er aufgeregt.

Seitdem hat sich in der Autotechnik viel geändert, weiß Scheibner, und fragt den Fahrlehrer Mathias Hetzel (57) ganz erstaunt: "Was ist ein Startknopf?" Hetzel findet Nervosität normal: "Die Blinden sind unsicher wie neue Fahrschüler."

Lust zum Scherzen hat er auch. Als ein blinder Fahrer Scheibners Weg kreuzt, ruft er: "Hat der uns nicht gesehen?"