Feierliche Eröffnung mit nachdenklichen Zeitzeugen: Kaßberg-Knast ist jetzt Gedenkstätte

Chemnitz - Das berüchtigte Kaßberg-Gefängnis in Chemnitz eröffnete am heutigen Freitag als Gedenkstätte offiziell seine Tore. Weggefährten erinnerten an das Leid und die Schrecken ihrer Zeit in Haft. Auf 1000 Quadratmetern Ausstellungsfläche wird an den Justizvollzug zweier Diktaturen erinnert.