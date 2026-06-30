Feuerwehreinsatz! Fahrstuhl-Drama im Chemnitz Center

Chemnitz - Wenn das Shopping-Erlebnis zum Horror-Trip wird: Neun Personen blieben am Montag in einem Fahrstuhl im Chemnitz Center in Röhrsdorf stecken. Nachdem die Insassen befreit wurden, mussten einige ins Krankenhaus. Nun ermittelt die Polizei .

Auch die Polizei ermittelt wegen des Fahrstuhlausfalls im Chemnitz Center. © Jan Härtel/Chempic

Laut den Ordnungshütern befanden sich zu dem Zeitpunkt neun Kunden im Aufzug eines Modegeschäfts, als dieser plötzlich stecken blieb.

Mysteriös: "Die Fahrgäste betätigten daraufhin den Notrufknopf, offenbar wurde dabei jedoch kein Alarm ausgelöst", so die Polizeidirektion Chemnitz. Erst per Handy konnten die Betroffenen Hilfe holen.

Nach einer halben Stunde öffnete die Feuerwehr die Tür zum Fahrstuhl und konnte die Insassen in Sicherheit bringen.

Allerdings hatte der Vorfall dramatische Folgen: Ein Mädchen (2) soll im Aufzug das Bewusstsein verloren haben. Neben dem Kind wurden auch ein Baby sowie drei Frauen (30, 31, 35) ins Krankenhaus gebracht.

Warum der Aufzug stecken blieb und der Notrufknopf nicht funktionierte, ist nun Gegenstand der Ermittlungen.