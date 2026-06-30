30.06.2026 11:00 Hitzeblog für Chemnitz: Drahtseilbahn nach Gewitterschaden wieder in Betrieb

Hoch "Hartmut" sorgt für Hitze in Sachsen. In unserem Blog halten wir Euch über die Hitze auf dem Laufenden.

Von Victoria Winkel, Claudia Ziems, Sarah Fuchs

Chemnitz - Der Sommer hat Sachsen fest im Griff. In unserem Blog halten wir Euch zum Thema Hitze in Chemnitz auf dem Laufenden.

Die erste Hitzewelle in Sachsen in diesem Jahr. Bei Torgau wurden am vergangenen Samstag ganze 40,3 Grad gemessen. © xurzon/123RF Hoch "Hartmut" ließ uns mehrere Tage so richtig schwitzen. "Die Aussichten sind wirklich hochsommerlich heiß - und rekordverdächtig heiß noch dazu", sagte Meteorologe Jens Oehmichen vom Deutschen Wetterdienst (DWD) dazu. Am Sonntag sorgten dann einige Gewitter in Sachsen zumindest für etwas Abkühlung. Auch die neue Woche startet durchwachsen mit viel Regen. Die Hitze hat aber auch weitere Schattenseiten, wie zum Beispiel Niedrigwasser in den Flüssen oder steigende Waldbrandgefahr. Die aktuellen Waldbrandstufen findet Ihr >hier. Chemnitz Lokal Wie anno dazumal! Chemnitzer Tierpark eröffnet Bauernhof - wie 1883 Laut Deutschem Wetterdienst greift am Montag eine Kaltfront von Nordwesten her über. Mit ihr fließt wieder etwas trockenere und nicht mehr so heiße Luft in den Freistaat ein.

30. Juni, 11 Uhr: Drahtseilbahn nach Gewitterschaden wieder in Betrieb

Die Drahtseilbahn Augustusburg hat ihren Betrieb wieder aufgenommen. Nach dem schweren Gewitter am Wochenende konnte das Team der Drahtseilbahn die Ursache für den Stillstand erfolgreich lokalisieren und beheben. Vermutlich hat ein Blitzschlag einen Verteilerkasten auf der Strecke zwar nicht direkt getroffen, aber den Inhalt schwer in Mitleidenschaft gezogen, woraufhin die empfindlichen Sicherungssysteme die Anlage automatisch stoppten. Nach dem Austausch der defekten Bauteile und einem umfassenden Sicherheitscheck rollen die Wagen nun wieder wie gewohnt.

Deine täglichen News aus Chemnitz Jeden Morgen die wichtigsten Nachrichten direkt in dein Postfach. Lokale Nachrichten aus Chemnitz & Umgebung

Lokale Nachrichten aus Chemnitz & Umgebung Exklusive Hintergrundberichte

Exklusive Hintergrundberichte Jederzeit abbestellbar Deine Anmeldung konnte nicht gespeichert werden. Bitte versuche es erneut. Deine Anmeldung war erfolgreich. Bitte bestätige die E-Mail, die wir dir gesendet haben. Gib bitte deine E-Mail-Adresse für die Anmeldung an, z. B. [email protected]. Jetzt kostenlos abonnieren

29. Juni, 17.05 Uhr: Unwetter legt Drahtseilbahn lahm

Ein heftiges Unwetter hat am Wochenende die Drahtseilbahn in Augustusburg lahmgelegt. Bei dem Unwetter wurde die Elektrik beschädigt. Ein Sicherungssystem unterbindet den Betrieb. "Was exakt defekt ist, versucht das Team der Drahtseilbahn zurzeit noch zu ergründen", so der Verkehrsverbund Mittelsachsen. Wann die Bahn wieder fahren kann, ist noch unklar.

Die Drahtseilbahn Augustusburg kann wegen eines Defekts derzeit nicht fahren. © Sebastian Willnow/dpa

29. Juni, 16.14 Uhr: Patientenansturm im Klinikum

Die extremen Temperaturen haben am Wochenende für einen Patientenansturm im Klinikum Chemnitz gesorgt. Dabei waren nicht nur Patienten mit hitzebedingten Problemen in Behandlung, sondern auch welche mit anderen Erkrankungen, für die die Hitze zur Belastung wurde. Alle Informationen dazu bekommt Ihr in unserem Artikel Hitzewelle sorgt für Patienten-Ansturm in Chemnitz.

Am Wochenende gab es extreme Temperaturen in Chemnitz. © Ralph Kunz

29. Juni, 06.29 Uhr: Gewitter sorgen für Abkühlung

Bereits am Sonntagnachmittag zogen Gewitter über das Erzgebirge. Umgestürzte Bäume und überflutete Straßen waren die Folge. In Elterlein gab es sogar Stromausfall. In der Nacht traf es dann auch die Stadt Chemnitz. Zahlreiche Blitze zuckten am Nachthimmel, es regnete und die Temperaturen fielen zumindest auf 22 Grad. Am Montag wird es laut DWD weiterhin Regen geben, örtlich auch Gewitter. Die Höchstwerte liegen bei 27 bis 31. In der Nacht zu Dienstag gehen die Temperaturen auf bis zu 16 Grad zurück.

28. Juni, 17.27 Uhr: Abkühlung lässt auf sich warten

Im Erzgebirge geht es von einem Extrem ins nächste. Nach den hitzigen Tagen wurde nun eine amtliche Unwetterwarnung ausgesprochen. Es treten Gewitter auf und es gibt heftigen Starkregen mit Niederschlagsmengen zwischen 20 und 35 Liter pro Quadratmeter pro Stunde sowie schwere Sturmböen. In Chemnitz bleibt es währenddessen weiterhin trocken. Laut Regenradar zieht das Unwetter zunächst an der Stadt vorbei.

28. Juni, 12.43 Uhr: Wartezeiten am Einlass in Chemnitzer Freibädern

Die Stadt Chemnitz weist am Mittag auf Wartezeiten am Einlass in den Freibädern Bernsdorf, Gablenz, Wittgensdorf hin. Aufgrund des großen Besucheraufkommens kann es in den Freibädern Bernsdorf, Gablenz und Wittgensdorf zu kurzen Wartezeiten am Einlass kommen. Es wird um Verständnis gebeten. Die Stadt Chemnitz teilt außerdem mit, dass im Freibad Wittgensdorf aktuell keine Zahlung mit EC-Karte möglich ist.

Unter anderem im Freibad Gablenz kommt es aufgrund des hohen Besucheraufkommens zu Wartezeiten am Einlass. (Archivbild) © Sven Gleisberg

28. Juni, 11.25 Uhr: Industriemuseum Chemnitz schließt eher

Wegen der hohen Temperaturen in den Ausstellungsräumen des Industriemuseums schließt das Museum am Sonntag ab 13 Uhr.

28. Juni, 8.10 Uhr: Kommt heute endlich Abkühlung?

Auch am Sonntag soll es bei Temperaturen um die 41 Grad noch einmal extrem heiß werden. Zum Montag gibt es dann laut Deutschem Wetterdienst einen Temperaturrückgang. Dieser kommt mit kräftigen Hitzegewittern. Örtlich kann es zu Unwettern mit heftigem Starkregen, schweren Sturmböen und Hagel kommen. In der Nacht sollen die Temperaturen zumindest bis auf 18 Grad zurückgehen. Am Montag besteht dann allgemein ein erhöhtes Gewitter- und Starkregenrisiko bis in den Unwetterbereich. Laut DWD ist die genaue Entwicklung aber bisher unsicher. Am Tag kommt es dann zu Temperaturen um die 27 bis 31 Grad.

In der Nacht zu Montag kann es in Chemnitz und Umgebung zu Gewittern kommen. (Symbolbild) © Patrick Pleul/dpa

27. Juni, 21.05 Uhr: Temperaturrekord für Sachsen

Am Samstag wurde in Sachsen ein neuer Temperaturrekord aufgestellt. Nach vorläufigen Angaben des Deutschen Wetterdienstes wurden in Klitzschen bei Torgau 40,3 Grad gemessen. Der bisherige Hitzerekrod für Sachsen lag bei 39,8 Grad. Der Wert wurde am 20. August 2012 in Dresden-Hosterwitz registriert.

27. Juni, 19.18 Uhr: Waldbrandwarnstufe 4 für Chemnitz

In Chemnitz gilt inzwischen die zweithöchste Waldbrandwarnstufe. Warnstufe 4 bedeutet hohe Gefahr für einen Waldbrand. Die Stufe gilt auch für den Landkreis Zwickau und Teile von Mittelsachsen. Im Vogtland und im Erzgebirge gilt noch die Waldbrandwanrstufe 3.