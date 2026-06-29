Wie anno dazumal! Chemnitzer Tierpark eröffnet Bauernhof - wie 1883

Chemnitz - Es gibt Neues im Chemnitzer Tierpark zu entdecken: Ab Dienstag hat das "Bauernhoferlebnis 1883" geöffnet. Auf mehr als 6000 Quadratmetern können Familien jetzt hautnah erleben, wie Landwirtschaft und Tierhaltung früher funktionierten.

Silke Weiser, amtierende Tierpark-Leiterin, und Thomas Paarmann (58) von den "Tierparkfreunden Chemnitz" © Kristin Schmidt

Herzstück der Anlage auf dem ehemaligen Viehhof ist ein Dreiseitenhof mit Scheune und zwei Stallungen. Das Gelände wurde naturnah gestaltet und erinnert an einen alten Bauernhof aus dem 19. Jahrhundert.

"Es ist ein bisschen wie 1883, aber nicht zu viel", sagt der Vorsitzende des Fördervereins "Tierparkfreunde Chemnitz", Thomas Paarmann (58).

Sein Highlight ist die Scheune. Denn dort können Besucher einen Rundgang erklimmen und an verschiedenen Stationen das frühere Bauernleben entdecken. "Wir wollen zeigen, wie Landwirtschaft funktioniert und welche Tiere früher auf den Höfen zu Hause waren."

Neben der Scheune wohnen Rinder der Art Vogtländisches Rotvieh. "Wir halten hier historische, regionale Haustierrassen", erklärt Paarmann.