Film ab! TAG24-Sommerkino in Chemnitz startet bei bestem Wetter

Chemnitz - Popcorn, Liegestühle und beste Sommerlaune: Am Donnerstag ist das TAG24-Sommerkino auf dem Schloßberg in eine neue Runde gestartet und hat die ersten Besucher zum Kinoerlebnis unter strahlend blauem Himmel begrüßt.

Damit die Sonne den Kinogenuss nicht trübt, stehen beim Sommerkino Schirme bereit. © Sven Gleisberg

"Wir schätzen, dass etwa 400 bis 450 Leute da sind. Für den Start ist das schon sehr gut", so TAG24-Verkaufsleiter Marko Pentke (51) zu Beginn des ersten Films.

"Aladdin" lockte am Donnerstagnachmittag vor allem das jüngere Publikum an. Maxima (6) war mit Mama Anett Seyfert (39) zum ersten Mal beim Open-Air-Kino am Miramar und freute sich auf ihren ersten Filmnachmittag unter freiem Himmel.

Noch bis Sonntagabend sorgt das Sommerkino für ein abwechslungsreiches Programm: Am Freitagnachmittag flimmert "WALL.E - Der Letzte räumt die Erde auf" über die große LED-Leinwand, um 19.30 Uhr folgt "Killer's Bodyguard".

Am Wochenende stehen am Nachmittag "Ein Minecraft Film" und "Mufasa" auf dem Programm. Für die Abendvorstellungen "Dirty Dancing" und "Das perfekte Geheimnis" hoffen die Veranstalter auf jeweils 1000 Besucher. Das Programm könnt Ihr Euch auch auf TAG24-Sommerkino.de anschauen.