08.07.2026 17:44 Tragische Unfälle in Chemnitz: Dritter Fenstersturz innerhalb weniger Wochen

Am Dienstag kletterte ein Kind (5) aus einem Fenster auf ein Vordach und stürzte ab. Es ist seit Mai bereits der dritte Vorfall dieser Art in Chemnitz.

Von Amelie Fromm

Chemnitz - Am Dienstag kletterte ein Kind (5) aus einem Fenster auf ein Vordach und stürzte ab. Es ist seit Mai der dritte Vorfall in Chemnitz, bei dem ein offenes Fenster zum Verhängnis für ein Kind wurde.

In der Körnerstraße fiel ein Kind aus dem Fenster eines Mehrfamilienhauses - ein Rettungshubschrauber war dabei im Einsatz. © Harry Härtel

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