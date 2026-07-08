Insolvenz statt Ausbau: Was wird aus dem STC-Grundstück in Chemnitz?

Chemnitz - Erst große Ausbaupläne, jetzt Insolvenzverfahren: Ende 2022 hatte die Stadt Chemnitz zwei Flächen an der Schönauer Carl-Hertel-Straße an den expandierenden Textilmaschinenbauer STC Spinnzwirn verkauft. Doch das Traditionsunternehmen ist pleite, die geplante Erweiterung liegt auf Eis.

Das Logo von STC Spinnzwirn am Unternehmenssitz in Chemnitz. © Kristin Schmidt

STC Spinnzwirn wollte 15 Millionen Euro in die 6400 Quadratmeter große Fläche investieren, die eigentlich für den Weiterbau des Südrings geplant war. Der Stadtrat stimmte dem Verkauf zu, die CDU setzte allerdings durch, dass ein Teil der Fläche unbebaut bleiben muss und ein Rückkaufsrecht vereinbart wird.

Dieses Recht existiert tatsächlich, bestätigt eine Rathaus-Sprecherin auf TAG24-Anfrage. Auch die Pflichten für STC waren konkret: "Vereinbart wurden die Verpflichtung zur Errichtung einer Fertigungshalle für Montage, mechanische Fertigung mit Büroflächen". Außerdem sollten flächendeckend Solardächer errichtet werden.

Doch inzwischen trudelt STC Spinnzwirn. Insolvenzverwalter Joachim Voigt-Salus teilt auf seiner Homepage mit: Das geplante Erweiterungsvorhaben werde "vorerst zurückgestellt". Eine TAG24-Anfrage ließ der Rechtsanwalt unbeantwortet.