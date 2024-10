Fördergelder gestrichen! Chemnitzer Produktionsschule vor dem Aus?

Chemnitz - Die Chemnitzer Produktionsschule in Kappel steht vor dem Aus. Der Einrichtung für jugendliche Schulabbrecher oder Schulverweigerer wurden von der Sächsischen Aufbaubank sämtliche Fördergelder gestrichen. Für 24 Schüler und fünf Mitarbeiter wäre zum Jahresende Schluss.

Die Produktionsschule in der Straße Usti nad Labem: Ist hier Ende des Jahres Schluss? © Ralph Kunz

Schon vor einem Monat flatterte Leiter Robert Hedelt (41) die Ablehnung auf den Tisch. "Wir hatten damit nicht gerechnet, weil wir regelmäßig unser Konzept mit der Förderbank weiterentwickelt haben."

Die Produktionsschule habe innerhalb der Bewertungskriterien die erforderliche Punktzahl erreicht. Doch eine andere Produktionsschule außerhalb von Chemnitz habe den Vorzug erhalten. Die SAB wollte sich auf TAG24-Anfrage mit Verweis auf das Bankgeheimnis nicht zum Vorgehen äußern.

Die Produktionsschule in der Straße Usti nad Labem ist seit 14 Jahren mit ihrem Modell von Arbeit sowie schulischem und sozialem Lernen aktiv.

"Wir sind eine fiktive Firma mit echten Auftraggebern, in der Jugendliche in den Berufs- und teilweise auch in den Schulalltag wieder eingeführt werden", erklärt Sozialpädagogin Alexa Stephan (32).

"Einige können auch ihren Hauptschulabschluss nachholen. Die Jugendlichen bekommen 8,60 Euro pro Tag Aufwandsentschädigung plus eine leistungsbezogene Prämie. Sie wissen, bei uns machen sie etwas Sinnvolles."