Chemnitz: Freiluft-Wasserrad-Park wieder in Betrieb

Enrico Nestler (43) betreut die 40 Wasserräder am Haselbach im Sternmühlental. © Uwe Meinhold

Der Kleinolbersdorfer Enrico Nestler (43) hat die bunten Räder vor einigen Tagen wieder aufgebaut und freut sich: "Im Moment hat der Bach genug Wasser und sie laufen gut."

Damit das so bleibt, sollten Besucher sie an ihren Standorten belassen, wünscht sich der Hüter des kleinen Wasserparks. Wer unbedingt selbst tätig werden will, kann eigene Kreationen mitbringen und in den Wasserlauf stellen: "Da sind schon eine Handvoll dazugekommen, die aus Gurkengläsern, Joghurtbechern oder den Schalen von Ü-Eiern gebastelt wurden", so Nestler.



Der Bastler kümmert sich im zweiten Jahr um die Sammlung, die er von Wasserrad-Vater Michael Hillig (78) übernommen hatte.

Zu tun ist immer etwas: "Am Wasserspiel, auf dem der Bauer seine Sau jagt, war der Tannenbaum abgebrochen, anderswo blätterte die Farbe, fehlte ein Schaufelrad oder es brauchte neue Lager."