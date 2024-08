Für Bau der Niners-Halle in Chemnitz: MP Kretschmer übergibt Fläche an OB Schulze

Chemnitz - Der Weg für den Kultur- und Sportcampus hinter der Parteisäge in Chemnitz ist frei. Am heutigen Donnerstag unterzeichneten Ministerpräsident Michael Kretschmer (49, CDU) und Oberbürgermeister Sven Schulze (52, SPD) eine entsprechende Absichtserklärung.

Ministerpräsident Michael Kretschmer (49, CDU) und OB Sven Schulze (52, SPD, r.) bei der Übergabe der Fläche. © Uwe Meinhold

Die Stadt Chemnitz und der Freistaat sind zum überwiegenden Teil Eigentümer des Areals auf dem Marienplatz. Mit der Absichtserklärung wurden die Grundstücke des Freistaats nun an die Stadt übergeben.

"Wir wollen damit die Innenstadt beleben", so Kretschmer. Ursprünglich war an dieser Stelle ein Behördenzentrum vorgesehen, in dem auch die Landesdirektion Platz finden sollte.



"Es handelt sich nicht um ein städtisches Bauvorhaben", stellte Schulze klar. Das Ziel sei, Baurecht zu schaffen, ohne dass die Stadtverwaltung Haushaltsmittel bereitstellen müsse.



"Die Arena soll keine reine Niners-Arena sein, sondern auch ein Ort für andere Events", so Niners-Geschäftsführer Steffen Herhold (38), dessen Team in der vergangenen Saison rund 130.000 Zuschauer bei den Heimspielen zählte. Herhold hofft auf ein Eröffnungsspiel im September 2030.