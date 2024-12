21.12.2024 14:35 Fußgängerbrücke am ehemaligen Flussbad in Chemnitz fertiggestellt

Die Fußgängerbrücke am ehemaligen Flussbad in Chemnitzer Stadtteil Altchemnitz wurde am gestrigen Freitag fertiggestellt.

Von Stella Kreuzer

Chemnitz - Ein Projekt der Kulturhauptstadt 2025: Im Chemnitzer Stadtteil Altchemnitz wurde eine weitere Interventionsfläche fertiggestellt. Die neue öffentliche Grünanlage am ehemaligen Flussbad ist seit dem gestrigen Freitag freigegeben. © Stadt Chemnitz / Cynthia Nestler Seit dem gestrigen Freitag ist die neue öffentliche Grünanlage am ehemaligen Flussbad, an der Schulstraße 60 in Altchemnitz, einschließlich der neuen Fußgängerbrücke zur uneingeschränkten Nutzung freigegeben. Nach Informationen der Stadt Chemnitz sei das Vorhaben Teil des Projektes "Stadt am Fluss". Das Projekt verfolge das Ziel, verschiedene Fließgewässer in der Stadt wieder erlebbar zu machen. Die Fußgängerbrücke aus Stahl ist rund 61 Meter lang und 2,5 Meter breit. Sie verbindet die beiden Stadtteile Altchemnitz und Markersdorf. Chemnitz Lokal Wie organisiert die Chemnitzer Post das Advents-Chaos? TAG24 macht den Test! Im Januar dieses Jahres begannen die Arbeiten und wurden nun nach fast genau einem Jahr zusammen mit der Gestaltung der Freianlage abgeschlossen. 42 Bäume und 415 Sträucher wurden neu gepflanzt Diesen Januar begannen die Arbeiten an der neuen Fußgängerbrücke über die Chemnitz. © Sven Gleisberg "Es entstanden verschiedene Aufenthaltsbereiche zu beiden Seiten des Flusses mit unterschiedlichen Funktionen. An der Schulstraße wurde neben dem Eingangsplatz eine Freizeitfläche mit Outdoorfitnessgeräten, bespielbaren Elementen und einem geschwungenen Rundweg geschaffen", heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt.

Auf der Seite des Stadtparksladen gäbe es individuelle Sitzelemente und gestalterische Akzente, die an das ehemalige Flussbad angelehnt seien. Zudem seien neben 42 Bäumen und 415 Sträuchern auch neue Wegeverbindungen, Ausstattungselemente sowie Gestaltungs- und Informationsobjekte entstanden. Chemnitz Lokal Endlich! Stadt Chemnitz will Baustellenservice verbessern Im neuen Jahr ist noch das Säen von etwa 3500 Quadratmeter Rasen- und Wiesenflächen geplant, was aufgrund des Wetters noch nicht möglich war. Auch andere kleinere Restarbeiten sollen dann abgeschlossen werden. Die gesamten Planungskosten liegen bei rund 380.000 Euro Im Juni dieses Jahres wurde die neue Fußgängerbrücke in Altchemnitz eingehoben. © Ralph Kunz Die gesamten Planungskosten betragen rund 380.000 Euro.

Das Grünflächenamt lädt anlässlich der Fertigstellung in Kooperation mit den Bürgerplattformen Chemnitz Süd & Chemnitz Mitte am 11. Januar 2025 um 13:30 Uhr zu einem Winterspaziergang zwischen den Stadtteilen Altchemnitz und Markersdorf ein (Treffpunkt: Eingangsplatz zur Brücke an der Schulstraße 60). Beim Spaziergang soll sowohl die Geschichte von Stadtpark und ehemaligem Flussbad, als auch Themen wie Hochwasserschutz, Gewässerentwicklung, Naturschutz, Sport, Erholung sowie das Bauvorhaben im Rahmen der Kulturhauptstadt 2025 im Fokus stehen.

Titelfoto: Stadt Chemnitz / Cynthia Nestler