Gas kann Lungenkrebs verursachen: Neues Radon-Messprogramm in Sachsen startet

Chemnitz - Egal ob im Erzgebirge , dem Vogtland oder Mittelsachsen , in vielen Regionen im Freistaat besteht ein erhöhtes Radonpotenzial. Nun hat die Radonberatungsstelle Sachsen in Chemnitz ein neues Messprogramm gestartet.

Radon kann über Risse im Boden in Gebäude eindringen und sich über Fugen verbreiten. © SMEKUL

Radon ist ein natürliches, radioaktives Edelgas. Es entsteht im Boden und kann dort, je nach Art des Bodens, in stärkerer oder niedrigerer Konzentration vorkommen.

Das Gas kann aus dem Boden austreten und die Atmosphärenluft verdünnen. Dramatisch wird es aber, wenn es über Risse in Gebäude gelangt und sich dort anreichert.

Wer größeren Mengen über einen längeren Zeitraum ausgesetzt ist, kann an Lungenkrebs erkranken.

Sachsen gehört zu den Bundesländern in Deutschland, wo aufgrund der geologischen Gegebenheiten ein erhöhtes Radonpotenzial besteht.

Mit einer neuen kostenfreien Langzeitmessung soll nun die genaue Radonsituation in Sachsen untersucht werden. Denn das Gas ist mit den menschlichen Sinnen nicht wahrnehmbar, nur Messungen können Klarheit schaffen.

"Das Messprogramm 'Radonmessungen in vollunterkellerten Wohngebäuden mit Wohnräumen im Erdgeschoss im Freistaat Sachsen' richtet sich an die Eigentümer entsprechender Gebäude", so das Sächsische Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie.