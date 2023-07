Geheimtipps! Hier schmeckt's dem "Weinfreund" am besten

2019 mit einem eigenen "Cabernet Dorsa"-Rotwein ins Rennen gegangen, zog es die beiden Gastro-Originale Andreas Müller (51) und Francesco Karnapp (36) selbst hinter den "Weindorf"-Tresen. Seit vergangenem Jahr schenken sie als "Weinfreunde Chemnitz" erlesene Tropfen von Joachim Lehmann aus Diesbar-Seußlitz (Sachsen), Karl May (Rheinhessen) und Bernhard Koch (Pfalz) aus. Lehmanns Goldriesling und sein Sachsen-"Schieler" gibt es nur bei ihnen. Letzterer hat seinen Namen übrigens aus Zeiten Augusts des Starken, der seine Traubenreste für die Fürstenschüler ("Schieler") zusammenkippen ließ. Für die diesjährigen Schüler gibt's Dornfelder und Müller-Thurgau.

Das Weingut Schloss Proschwitz ist seit über 30 Jahren für seine ausgezeichnete Scheurebe bekannt - dem "Gin Tonic der Weine", wie Francesco sagt. Doch der eigentliche Hit am Stand ist kein Wein: Auf Brot der Familienbäckerei Murat reicht das Ehepaar Bonesky frisch zubereitetes Bruschetta, selbstgemachtes Pesto inklusive.

Vorm Rathaus geht's am "Rothes Gut"-Wagen so gesellig zu wie bei den Bands, die hier spielen. "Bevor das Weinfest so groß wurde, war hier nach Feierabend Weinstammtisch", erinnert sich Betreiber Holger (52). Heute interessiere sich nur rund 10 Prozent seiner Kundschaft ernsthaft für den Wein. Für die hat er einen ganzes Hefter mit Informationen dabei. Der Rest freut sich über einen herrlichen weißen Traminer-Secco.