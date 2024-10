Genehmigung da! Erster Cannabis-Club in Chemnitz darf starten

Chemnitz - Es kann losgehen: Der "Firstclass Cannabis Social Club" in Altchemnitz hat die Genehmigung für Anbau und Abgabe von Cannabis in der Tasche. Der Verein mit Sitz in der Hermann-Pöge-Straße ist der erste in der Region, der von der zuständigen Behörde grünes Licht bekommen hat. Doch bis zur ersten Ernte dauert es noch.