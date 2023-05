Germanist erforscht die Umbenennung: Wie aus Chemnitz einst Karl-Marx-Stadt wurde

Stadt, wie hast du dich verändert: 37 Jahre lang hieß Chemnitz Karl-Marx-Stadt. © Kristin Schmidt

Nach der Umbenennung am 10. Mai 1953 begannen sich die Menschen vor 70 Jahren damit anzufreunden, nun in einem Ort zu wohnen, der ganz anders hieß.

Adressstempel mussten geändert werden, Briefköpfe, das Telefonbuch. Der Dresdner Germanist Johannes Schütz hat die aufregenden Wochen von damals erforscht.



Schütz beginnt seine Ausführungen mit einer dicken Überraschung: "Es war anfangs gar nicht gesetzt, dass Chemnitz umbenannt wird. Die SED-Oberen suchten die Stadt erst noch", so Schütz.

Hintergrund: Man beging das Karl-Marx-Jahr. Der Vordenker des Kommunismus war 1883 gestorben - sein Todestag jährte sich also zum 70. Mal.

Mit dem in der Stalinzeit üblichen Pathos entwickelte auch die erst vier Jahre alte DDR eine Erinnerungskultur. Marx-Schriften wurden neu aufgelegt, Kongresse abgehalten, Feierlichkeiten geplant.

Zunächst war Eisenhüttenstadt für würdig befunden worden, so Schütz weiter. Die Umbenennung sollte am 14. März 1953 sein. Doch nachdem Sowjetdiktator Stalin am 5. März das Zeitliche gesegnet hatte, wurde aus Eisenhüttenstadt Stalinstadt. Chemnitz kam ins Spiel.