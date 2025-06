Bunt und begehbar: Chemnitz bekommt knallige Kunst-Möbel zum Anfassen

Chemnitz - Sie sollen die Stadt lebenswerter machen und den öffentlichen Raum aufwerten: Seit Montag entstehen entlang der Chemnitzer Kreativachse künstlerisch gestaltete Stadtmöbel . Ob in Apricot, Flieder oder Hellgrün - die sogenannten Highlights fallen schon von Weitem auf.

Marcus Bauerfeind (43), Leiter der Kreativachse, freut sich über die Landmarken. © Uwe Meinhold

"Die Idee entstand bereits im Oktober 2023", sagt Marcus Bauerfeind (43), Projektleiter der Kreativachse.

Die Skulpturen sollen vor allem dazu beitragen, die sogenannte Kreativachse sichtbarer zu machen und die Aufenthaltsqualität zu erhöhen.

"Außerdem dienen die Highlights als Sitz-, Spiel- und Begegnungsflächen. Auch als Bühne können sie wunderbar genutzt werden", erklärt der 43-Jährige weiter.

Die Highlights befinden sich an der Ecke Mühlenstraße/Georgstraße, auf dem Edeka-Vorplatz an der Georgstraße sowie an der Augustusburger Straße.

"Ende Juli wird noch eine vierte Skulptur vor der Stadtwirtschaft aufgebaut", kündigt Bauerfeind an.