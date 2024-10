Glasfaserausbau in Chemnitz: Diese Stadtgebiete sind als nächstes dran

Chemnitz - Der Glasfaserausbau in Chemnitz geht weiter. Als nächstes ist das nordwestliche Stadtgebiet dran.

Ab Oktober 2024 wird knapp 30 Kilometer Breitbandtrasse neu verlegt. © Kristin Schmidt

So sollen in Röhrsdorf, Borna Süd und Schloßchemnitz Nord bislang unterversorgte Adressen, die in der ersten Ausbaustufe 2019 leer ausgingen, Kabel bis ins Haus erhalten.

Im Zeitraum von Oktober 2024 bis März 2027 werden dafür 29 Netzverteiler und knapp 30 Kilometer Breitbandtrasse für den Anschluss von über 300 Gebäuden neu gebaut.

Laut Stadtverwaltung gibt es entlang der Trasse auch Häuser, für die aus förderrechtlichen Gründen kein Glasfaseranschluss vorgesehen ist.

Für sie wird die Infrastruktur bis zur Grundstücksgrenze hergestellt.