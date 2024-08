Glückwunsch, altes Haus! Das Heckert feiert sein 50-jähriges Jubiläum - samt neuer Zeitkapsel

Chemnitz - "Die Stadt hat's lange spannend gemacht, aber es ist aufgegangen": Zum großen Stadtteil-Jubiläum am Samstag wird nun endlich der sanierte Grundstein des Fritz-Heckert-Gebiets neu eingeweiht. Auch die 50 Jahre alte Zeitkapsel wurde neu bestückt.

Noch im Juni sah es so aus, als müsste die Grundsteinverlegung ins Wasser fallen . "Dank des TAG24-Artikels wurde die Sache neu angeschoben", sagt Engst.

Das freut den Historiker und Heckert-Bewohner Norbert Engst (40), der sich federführend dafür eingesetzt hat, dass der Grundstein an seinen Ursprungsort zurückkehrt.

Die 50 Jahre alte Zeitkapsel von der ersten Grundsteinlegung wurde geborgen. © Marie-Sophie Roß

Die Dokumente der alten Zeitkapsel - Zeitungen, Gebäudepläne, Münzen im Wert von ca. 145 DDR-Mark, eine Karl-Marx-Medaille sowie Unterlagen der Bauschaffenden - wurden geborgen und werden künftig vom Schloßbergmuseum aufbewahrt.



Rechtzeitig für die Jubiläumsfete erstrahlt der am 5. Oktober 1974 am heutigen Wenzel-Verner-Platz eingeweihte Grundstein in neuem Glanz.

Dass die Einweihung am morgigen Samstag im Rahmen der Feier stattfinden kann, ist für Engst ein wichtiges Symbol. "Das bedeutet auch für die Anwohner viel. Ich wurde in letzter Zeit oft gefragt, wie es um den Grundstein steht."

Die Neueinweihung des Grundsteins sowie der dazugehörigen Informationsstele durch OB Sven Schulze (52, SPD) und Norbert Engst findet am Samstag, 13.15 Uhr, am Wenzel-Verner-Platz statt.