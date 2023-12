Wohngebiet feiert Jubiläum: Das Heckert wird 50

Eine Baustelle im Heckert-Gebiet im Oktober 1984. (Archivbild) © Harry Härtel

Das Wohngebiet, das ab 1974 bis in die 1980er-Jahre hinein gebaut wurde, umfasste damals rund 32.300 Wohnungen und hatte mehr als 90.000 Einwohner. Namensgeber war der Chemnitzer KPD-Politiker Fritz Heckert (1884-1936).

Gebaut wurde es damals wegen des Wohnungsmangels in der DDR. Neben unzähligen Wohnungen entstanden auch Geschäfte, Ärztehäuser, Schulen und vieles mehr. Das Gebiet sollte in allen Bereichen den Bedürfnissen seiner Bewohner gerecht werden. Insgesamt gab es acht Baugebiete, von denen aber am Ende nur sieben vollendet wurden.

In den vergangenen Jahren fanden umfangreiche Modernisierungsmaßnahmen im Heckert-Gebiet statt. Wegen des hohen Leerstands wurden auch einige der Neubauten zurückgebaut, teilweise verschwanden ganze Häuserzeilen. Bis 2009 wurden rund 11.000 Wohneinheiten abgerissen. Laut Stadt Chemnitz liegt die Einwohnerzahl jetzt bei rund 37.000 Einwohnern.