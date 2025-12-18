Grippe-Alarm in Chemnitz: Amtsärztin lädt heute zur Sonder-Impfung

Chemnitz - Die Grippewelle rollt in Chemnitz deutlich früher als sonst. Bereits jetzt melden die Behörden stark steigende Infektionszahlen - Wochen früher als in den vergangenen Jahren. Das Rathaus ruft zum Impfen auf.

Die Impfbereitschaft ist aktuell eher gering, sagt Amtsärztin Hildegard Geisler (58). © Kristin Schmidt

Zwischen der 40. und 50. Kalenderwoche wurden bereits 160 Influenza-Fälle registriert. Zum Vergleich: Im gleichen Zeitraum 2024 waren es lediglich 19 Fälle, 2023 nur 89.

Als Reaktion auf diese Entwicklung bietet das Gesundheitsamt am Donnerstag eine zusätzliche Grippe-Impfaktion an. Von 14 bis 17 Uhr können sich Bürger im Gesundheitsamt (Rathausstraße 8, 2. Etage) ohne Termin impfen lassen.

Warum die Zahlen in diesem Jahr so früh und so deutlich steigen, ist nicht ganz klar. Ein Grund dafür könnte die geringe Impfbereitschaft sein, sagt Amtsärztin Hildegard Geisler: "Leider ist die Impfbereitschaft wirklich nicht sehr hoch. Die aktuellen Zahlen entsprechen allerdings dem Niveau, das sonst erst vier Wochen später erreicht wird."

Empfohlen wird die Schutzimpfung grundsätzlich für alle Menschen ab dem vollendeten sechsten Lebensmonat. Wer sich krank fühlt, sollte drei bis fünf Tage zu Hause bleiben. Zudem sollten enge Kontakte, vor allem zu älteren oder vorerkrankten Menschen, möglichst vermieden werden.