Dieser Teich in Chemnitz wird saniert: Warum starten die Bauarbeiten erst im Herbst?

Chemnitz - Der Bräuteich in Chemnitz-Wittgensdorf verwildert immer mehr - Algen, Schlamm und ein marodes Ufer laden nicht gerade zum Verweilen ein. Das soll sich ändern. Der Stadtrat beschloss am Mittwoch die Sanierung des Gewässers . Allerdings sollen die Bauarbeiten erst in einigen Monaten starten - warum dauert das so lange?

Der Bräuteich in Chemnitz-Wittgensdorf soll wieder ein Wohlfühlort werden. © Ralph Kunz

Wie das Rathaus mitteilt, können die Bauarbeiten sind aus Gründen des Naturschutzes nur zeitlich begrenzt stattfinden. Erst im Herbst 2026 soll es losgehen.

"Der Abschluss der Bauarbeiten ist für 2027 vorgesehen, die Gesamtmaßnahme inklusive Pflegephase endet voraussichtlich im Jahr 2029", teilt die Stadt mit.

Der historische Teich soll grundlegend saniert und die Wasserqualität verbessert werden. Kosten: 1,3 Millionen Euro - 80 Prozent davon kommen aus dem Förderprogramm "Natürlicher Klimaschutz in Kommunen".

Der Bräuteich ist Teil eines öffentlichen Parks in Chemnitz-Wittgensdorf. Bereits im Jahr 1788 war er auf Karten eingezeichnet.

"In den vergangenen Jahren wurden jedoch wiederholt Mängel gemeldet, insbesondere hinsichtlich der Wasserqualität sowie des baulichen Zustands von Ufern, Ablauf und Damm", so das Rathaus.