Diskussion über Mittelalter-Weihnachtsmarkt in Chemnitz: Den Stadträten fehlt er schon jetzt

Chemnitz - Die Diskussionen rund um den Mittelalter-Weihnachtsmarkt in Chemnitz reißen nicht ab. Auch in der Stadtratssitzung am Mittwoch brannte das Thema einigen Fraktionen auf der Seele.

Das Aus des Chemnitzer Mittelaltermarktes beschäftigt auch die Stadträte. © Kristin Schmidt

"Manchmal merkt man erst, wie wichtig etwas ist, wenn es nicht mehr da ist - oder bald fehlen könnte", sagte Jacqueline Drechsler (49, SPD). Sie betonte die große Bedeutung der "Klosterweihnacht" für viele Chemnitzer und Besucher, was auch die erfolgreiche Petition zeige.

Um den Markt zu erhalten, brauche es "ein kleines Weihnachtswunder", so Drechsler. Sie forderte die Stadtverwaltung auf, die Ausschreibung so anzupassen, dass die Händler auch im nächsten Jahr eine Fläche bekommen können. Zustimmung kam aus den Reihen von BSW und AfD.

Ein weiteres zentrales Thema der letzten Sitzung des Jahres war das Vermächtnis der Kulturhauptstadt. Der Stadtrat beschloss das Rahmenkonzept zur sogenannten "Legacy", mit dem die Wirkung des KuHa-Jahres über 2025 hinaus gesichert werden soll - allerdings nicht ohne Kritik aus dem Gremium. "Das Konzept lässt an vielen Stellen Fragen offen", monierte André Dobrig (39, Linke).