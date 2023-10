Große Schäden durch Klimawandel: So verändert sich der Chemnitzer Forst

Auf der Fläche befinden sich 24 Baumarten - 13 davon wurden in die Naturverjüngung gepflanzt. Kirschpflaume, Vogelkirsche, Esskastanie, Weißtanne, Spitzahorn, Stieleiche sind nur eine Auswahl der Arten, die von 2020 bis 2022 gesetzt wurden.

Eine Fläche von circa fünf Hektar wurde in den Jahren 2017 bis 2022 Opfer von Stürmen, Hitze, großer Trockenheit und Borkenkäfer-Befall. Die dort gewachsenen Fichten wurden derart in Mitleidenschaft gezogen, dass sie als Schadholz entfernt werden mussten.

Fraßspuren des Borkenkäfers in einer Fichtenrinde. © Uwe Meinhold

In den vergangenen Jahren hat der Befall von Borkenkäfern stark zugenommen. Besonders Fichten leiden unter den Insekten, weil ihre Rinde relativ dünn ist und sie wenig Harz zur Abwehr haben.

Die Baumarten, die jetzt gepflanzt wurden, seien widerstandsfähiger gegen Trockenheit, hohe Temperaturen und Schädlingsbefall, erklärt Experte Streich. Das Ziel der Aufforstung seien strukturreiche Mischwaldbestände mit großer Widerstandsfähigkeit gegen den Klimawandel.

Einige der eingebrachten Bäume sind laut Andreas Streich in 40 bis 50 Jahren ausgewachsen, die Esskastanie erst in 100 bis 150 Jahren.

Eine düstere Prognose gibt es für den Fichtenbestand in Chemnitz: "Wenn es mit dem Klimawandel so weitergeht, wird es in 20 Jahren vermutlich kaum noch Fichten im Stadtgebiet mehr geben."