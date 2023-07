Großes Entsetzen in Chemnitz: So werden fast 1100 ukrainische Kinder in unsere Schulen integriert

Chemnitz - Für Frust bei Schülern und Eltern sorgt die kurz vor den Sommerferien angekündigte Teilung von Klassen an insgesamt elf Schulen in Chemnitz . Grund dafür ist die angestrebte Integration von knapp 1100 ukrainischen Schülern in den regulären Schulbetrieb.

Stadträtin Jaqueline Drechsler (46, SPD) will einen Brief an das Kultusministerium schreiben. © Uwe Meinhold

Betroffen davon sind das Goethe-, Kepler-, André-, Agricola- und Karl-Schmidt-Roffluff-Gymnasium, außerdem die Oberschulen "Am Körnerplatz", Schönau, "Am Flughafen", Annen- und Josephinenschule sowie Untere Luisenschule.



Protest und Gegenvorschläge kamen von Elternvertretern und aus dem Stadtrat. "Die Lösungen bei den Klassenbildungen haben unsere Fraktion einigermaßen entsetzt", hieß es von der SPD-Fraktion.

Stadträtin Jacqueline Drechsler (46) kündigte an: "Wir werden in einem Brief an das Kultusministerium und an unsere Landtagsfraktion personelle Unterstützung fordern, damit alle Kinder unter den erschwerten Bedingungen gut lernen können."

Die FDP-Fraktion verlangt zudem die Einbindung der Freien Schulen: "Für diese ist es oftmals kein Problem, durch bestehende kleinere Klassenstärken zusätzliche Schüler aufzunehmen."