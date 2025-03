Großes Lottoglück in diesem sächsischen Ort: 160 Gewinner auf einen Schlag!

Mülsen - Eine Gemeinde auf der Gewinnerseite: In Mülsen (Landkreis Zwickau ) haben 160 Einwohner insgesamt 1,4 Millionen Euro gewonnen. Der Volltreffer bei der Postcode Lotterie ist seit der Preisübergabe am Wochenende Ortsgespräch bei den knapp 11.000 Einwohnern.

Bürgermeister Michael Franke (64) freut sich über den Geldregen für seine Mülsener. © Kristin Schmidt

Das Glück bahnte sich in der Gemeindeverwaltung den Weg, in der die Lottogesellschaft nach einem Festplatz für die Gewinnübergabe fragte. Nicole Weigel (49) nahm den Telefonanruf entgegen: "Ich war skeptisch, weil ich die Lotterie nicht kannte. Deshalb habe ich erst mal gegoogelt, ob das echt sein kann."

Mittlerweile kennt praktisch jeder Mülsener jemanden, der gewonnen hat. Bürgermeister Michael Franke (64, Freie Wähler) strahlt wie zum schönsten Jubiläum: "Es war toll, bei der Preisübergabe nur glückliche Gesichter zu sehen. Das ist selten geworden. Und wie sich die Leute gefreut haben, wenn sie auf Bekannte trafen, die auch ein Los hatten!"

Der Orts-Chef scherzt: "Wir werden unsere Gaststätten länger geöffnet lassen, weil alle Gewinner mit ihren Familien essen gehen wollen."

Überwältigt war Hauptgewinnerin Kristin (42), der Freudentränen übers Gesicht kullerten. "Oh mein Gott! Das glaube ich nicht", sagte sie beim Anblick des Lotterie-Schecks über 700.000 Euro. Die Standesbeamtin und ihr Mann Norman wollen jetzt Renovierungsarbeiten an ihrem Eigenheim in Angriff nehmen.