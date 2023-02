Großes Ukraine-Gedenken in Chemnitzer Innenstadt

In Chemnitz gedachten am Donnerstag etliche Menschen an den Krieg in der Ukraine. Dafür wurde eine Menschenkette gebildet und Kerzen angezündet.

Von Fabian Windrich

Chemnitz - In der Chemnitzer Innenstadt versammelten sich am heutigen Donnerstagabend etliche Menschen, um an den Krieg in der Ukraine zu gedenken.

Vor dem Chemnitzer Rathaus versammelten am Donnerstagabend etliche Menschen, um an den Krieg in der Ukraine zu gedenken. Die Aktion wurde von Ukrainern ins Leben gerufen. © Haertelpress Dabei wurde vor dem Rathaus eine meterlange Menschenkette gebildet, dutzende Kerzen wurden in einer Herzform niedergelegt. Damit gedachten die Teilnehmer an den russischen Einmarsch in die Ukraine, der sich am morgigen Freitag zum ersten Mal jährt. Auf Facebook wurde unter dem Motto "Mein Licht brennt für die Ukraine" zu der Gedenk-Aktion aufgerufen. "Das Ziel der heutigen Aktion ist es, Solidarität mit der Ukraine zu zeigen und die Unterstützung des ukrainischen Volkes", so eine ukrainische Rednerin. Sie berichtete, wie die Menschen in der Ukraine am 24. Februar 2022 von russischen Bombenangriffen überrascht worden sind. Chemnitz Lokal Deutschlands größtes Roller-Event: Chemnitzer "Kraftverkehr" wird zur Skater-Disko Anschließend wurden ukrainische Lieder gesungen - es folgten weitere ukrainische Redebeiträge. Weiterhin wurde an die zahlreichen Todesopfer des Krieges gedacht. "Die freie Ukraine wird für immer bestehen, weil die Gerechtigkeit immer siegt. Das Böse wird nicht siegen. Das Böse darf nicht siegen", sagte eine Rednerin abschließend.

Dutzende Kerzen wurden vor dem Rathaus in einer Herzform aufgestellt. © Haertelpress

Weitere Ukraine-Demos in Chemnitz für Freitag geplant