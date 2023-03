Großprojekt in Chemnitz: Das wird aus der alten Textilfabrik

Im Hof der alten Maschinenbaufabrik Kappel wurde schon Platz für den künftigen Ausbau gemacht. © Uwe Meinhold

Welches Potenzial in den Monumenten der Chemnitzer Industriekultur steckt und was daraus werden kann, schaute sich am Montag Bundesbauministerin Klara Geywitz (47, SPD) in Chemnitz an: Während die Verwandlung der Schönherrfabrik zu einem florierenden Wirtschaftsstandort mit Charme bereits gelungen ist, steht die 150 Jahre alte Maschinenbaufabrik Kappel gerade in den Startlöchern.

Der markante Klinkerbau in der Zwickauer Straße soll zu einem Ort der Initialzündungen für Innovationen und Kreativität werden, dessen Angebote von Firmen aus Chemnitz, der Region und darüber hinaus über Mitgliedschaften genutzt werden können.

Auf rund 10.000 Quadratmetern entstehen Arbeitsräume zum Einmieten, Studios mit Video-, Foto- und Ton-Technik, eine Rooftop-Bar, Sportangebote, eine Event-Halle. Ebenso geplant ist ein Apartment-Haus für Nutzer auf Zeit und ein Konzept-Store, der innovative Produkte aus Chemnitz verkauft und ausstellt.

"Wir wollen rund 1000 Memberships für die Angebote des Hauses vergeben", sagt der Chemnitzer IT-Unternehmer Frank Theeg, einer der drei Investoren. Von den 250 Arbeitsplätzen, die flexibel oder fest gebucht werden können, seien bereits zwischen 20 und 30 Prozent vergeben. "Das Interesse ist groß."