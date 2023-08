Gute Zieten, schlechte Zieten: Späti-Zoff auf dem Sonnenberg

Chemnitz - Ein großer Zoff überrollt den Sonnenberg in Chemnitz . Leidtragender ist der bisherige Späti in der Jakobstraße.

Mussten Späti aufgeben: Mitglieder des Vereins "Gute Zieten", v.l.: Julius, Christine, Katharina, Leander, Lisa, Lars und Michael. © Kristin Schmidt

Doch der Klub beendete Anfang August jede Zusammenarbeit. Der Verein reagierte traurig und trotzig auf die Entwicklung: "Wir distanzieren uns von allen Entwicklungen, die künftig in der Jakobstraße 42 stattfinden." Ein Kultur-Schock.

Robert Verch (38), Vorstand des Klub Solitaer, konterte mit einer eigenen Stellungnahme: "Wir arbeiteten ab 2020 mit Vertrauen. Doch das kühlte ab."

Er störte sich an kurzen Öffnungszeiten, an der Küche, an einer fehlenden Baugenehmigung. "Wir sehen hier keine kooperative Basis mehr. Der großartige Verein 'Gute Zieten' sollte am Sonnenberg eigene Wurzeln schlagen."

Wie es weitergeht in der Jakobstraße, ist offen. Robert Verch: "Wegen der Kulturhauptstadt 2025 ist im Moment viel Dynamik in Chemnitz."