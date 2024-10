Seit 70 Jahren Bäckermeister! Darum hängte der Chemnitzer seinen Beruf früh an den Nagel

Bäckermeister Heinz Vogel (93) hat den Platin-Meisterbrief von der Handwerkskammer erhalten. © Maik Börner

Kurz bevor er den Titel bekam, wurde die Stadt umbenannt: "Ich habe meinen Meister in Chemnitz gemacht und den Brief in Karl-Marx-Stadt ausgehändigt bekommen."



1946 hatte Vogel seine Lehre bei der Bäckerei Naumann in Mittweida begonnen. Sein großer Traum war das nicht, vielmehr mangelte es an Alternativen.

"So viel gab's ja nicht", erinnert er sich. Später in Chemnitz machte er seinen Meister bei der Bäckerei Seifert, die sich damals an der Augustusburger Straße befand.

"Danach bin ich zum Löser-Bäcker gegangen." Zudem habe er in weiteren Betrieben ausgeholfen. "Man kann also sagen, dass ich in den Backstuben von Chemnitz rumgekommen bin", sagt Vogel. Das Aufgaben-Spektrum hielt sich in den 50er-Jahren noch in Grenzen: "Eine große Auswahl war das nicht. Es gab ja nur Brot und Brötchen."

Als der erste Sohn geboren wurde, hatte Vogel das Backen erst mal eingestellt. "Da wurde dann nur noch zu Hause gebacken." Sein restliches Arbeitsleben bestritt Heinz Vogel als Kraftfahrer.