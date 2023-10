Hier befindet sich der letzte große Saal: Chemnitzer kämpfen für den Goldenen Löwen

Chemnitz - Lange ist es her, dass im Gasthof "Goldner Löwe" in Oberrabenstein in Chemnitz rauschende Feste und Bälle stattfanden. Im Gegenteil: Seit Jahren befürchten die Anwohner, dass die Abrissbagger für das 1882 erbaute Gebäude anrücken. Dagegen wächst der Widerstand.