Hier drehte sich alles ums Heiraten: So lief die Chemnitzer Hochzeitsmesse

Chemnitz - Der Weg von der Verlobung bis zum Jawort ist lang - und ohne Planung geht gar nichts. Damit der große Tag perfekt wird, ging es am Wochenende für viele Paare zur Hochzeitsmesse im Veranstaltungszentrum "Kraftverkehr" in Chemnitz . Die Messe gab am Samstag und Sonntag Orientierung, beantwortete Fragen und sorgte für neue Ideen.

Luisa (28) und Martin (29) schauen nach Hochzeitsringen. © Uwe Meinhold

Luisa (28) und Martin (29) wollten sich dort einen ersten Überblick verschaffen: "Wir wollen überhaupt erst mal in Stimmung kommen." Wie viele Paare stehen sie noch ganz am Anfang. Wichtigster Punkt: der Ort der Feier.

"Von da aus baut sich immer mehr auf. Mit Deko brauchen wir jetzt nicht anzufangen." Zudem schauten Luisa und Martin nach Eheringen. Die Auswahl reichte weit über Gold und Silber hinaus.

Was es bei dem Paar wird - noch unklar. Sie wissen jedoch, was sie nicht wollen: "Die Ringe sollten nicht zu dunkel sein, auch nicht zweifarbig und nicht zu auffällig."

Ganz anders sieht es bei Janina (21) und Joshi (25) aus. Das Paar heiratet bereits im Juli. Vieles haben die beiden bereits geplant. Auf der Messe ging es für sie um den Feinschliff.