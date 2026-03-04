Nach Vogelgrippe-Ausbruch: Tierpark Chemnitz kehrt zurück zur Normalität
Chemnitz - Nach dem Vogelgrippe-Ausbruch im Tierpark Chemnitz kehrt langsam wieder Normalität ein. Noch in dieser Woche sollen alle Tiere in ihre heimischen Gehege gebracht werden.
Bei 51 Bewohnern des Gänse- und Ententeichs war das Virus Ende Januar nachgewiesen worden. Die betroffenen Tiere mussten eingeschläfert werden und der Tierpark reagierte mit strikten Hygienemaßnahmen, um eine Ausbreitung zu verhindern. In der vergangenen Woche wurde der komplette Vogelbestand nochmals getestet. "Diese Untersuchung ergab keine positiven Befunde", so eine Stadt-Sprecherin.
Am vergangenen Freitag wurde demnach auch die Stallpflicht der Vögel aufgehoben. Aktuell bringen die Tierpfleger alle Tiere zurück in ihre Schaugehege. Lediglich eine Teilsperrung um den Ententeich bleibt laut Stadt bestehen.
Auf Empfehlung des Veterinäramts gelten trotzdem Hygienevorkehrungen für Besucher: "Es werden in sensiblen Bereichen weiterhin Seuchenmatten liegen."
Ab Donnerstag werden auch die Eintrittspreise wieder angepasst. Diese waren gesenkt worden, weil Besucher aufgrund der Stallpflicht nicht alle Tiere sehen konnten.
Titelfoto: Uwe Meinhold