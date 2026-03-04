Nach Vogelgrippe-Ausbruch: Tierpark Chemnitz kehrt zurück zur Normalität

Im Januar brach im Tierpark Chemnitz die Vogelgrippe aus. Megr als 60 Tiere mussten getötet werden. Nun nimmt der Tierpark den Normalbetrieb wieder auf.

Von Yesmina-Giselle Berndt

Chemnitz - Nach dem Vogelgrippe-Ausbruch im Tierpark Chemnitz kehrt langsam wieder Normalität ein. Noch in dieser Woche sollen alle Tiere in ihre heimischen Gehege gebracht werden.

Im Tierpark Chemnitz galten in den vergangenen Wochen Hygiene- und Sicherheitsmaßnahmen.  © Uwe Meinhold

Bei 51 Bewohnern des Gänse- und Ententeichs war das Virus Ende Januar nachgewiesen worden. Die betroffenen Tiere mussten eingeschläfert werden und der Tierpark reagierte mit strikten Hygienemaßnahmen, um eine Ausbreitung zu verhindern. In der vergangenen Woche wurde der komplette Vogelbestand nochmals getestet. "Diese Untersuchung ergab keine positiven Befunde", so eine Stadt-Sprecherin.

Am vergangenen Freitag wurde demnach auch die Stallpflicht der Vögel aufgehoben. Aktuell bringen die Tierpfleger alle Tiere zurück in ihre Schaugehege. Lediglich eine Teilsperrung um den Ententeich bleibt laut Stadt bestehen.

Auf Empfehlung des Veterinäramts gelten trotzdem Hygienevorkehrungen für Besucher: "Es werden in sensiblen Bereichen weiterhin Seuchenmatten liegen."

Das Flamingo-Gehege ist am Mittwoch noch leer. Aktuell werden die Tiere nach und nach aus den Ställen geholt.
Das Flamingo-Gehege ist am Mittwoch noch leer. Aktuell werden die Tiere nach und nach aus den Ställen geholt.  © Uwe Meinhold
Ab Donnerstag werden auch die Eintrittspreise wieder angepasst. Diese waren gesenkt worden, weil Besucher aufgrund der Stallpflicht nicht alle Tiere sehen konnten.

Titelfoto: Uwe Meinhold

