Hier entsteht die neue Poliklinik in der Chemnitzer Innenstadt

Chemnitz - Ein riesiges ambulantes Medizinzentrum nimmt in der Bahnhofstraße in Chemnitz auf rund 10.000 Quadratmetern Gestalt an.

Wie es in der neuen Praxiswelt aussehen soll, zeigt die Visualisierung. © Visualisierung Praxiswelt im Johanniskarree

Im ersten Quartal 2026 sollen im neuen Johanniskarree die oberen vier Etagen fertiggestellt werden, anschließend Haus- und Fachärzte, eine Radiologie sowie ein ambulantes OP-Zentrum und zahlreiche therapeutische Praxen einziehen. Insgesamt 22,3 Millionen Euro will die Poliklinik gGmbH in die neue "Praxiswelt" investieren.

Der neue Gesundheits-Standort soll Patienten kurze Wege ermöglichen: Zentraler Knotenpunkt wird ein Hausarztzentrum sein, das bei Bedarf die Weiterbehandlung in 16 medizinischen Fachrichtungen koordiniert.

"Hier schaffen wir Strukturen, die fachübergreifende Zusammenarbeit erleichtern und die ambulante Versorgung zukunftsfähig weiterentwickeln", so Dr. Jan Enstberger, Medizinischer Geschäftsführer der Poliklinik gGmbH.

Zuerst einziehen wird die Radiologie, danach gestaffelt alle weiteren Praxen mit insgesamt rund 40 Ärzten. Die meisten wechseln aus bestehenden Medizinischen Versorgungszentren (MVZ) in den Neubau, darunter drei Hausärzte.