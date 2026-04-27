Das ist gar nicht lustig! Wer hat Fridolins rote Clownsschuhe geklaut?

Chemnitz - Gelbe Latzhose, Mütze, rote Nase - so kennt man Clown Fridolin aus Chemnitz . Doch jetzt fehlt ihm das Wichtigste: seine roten Clownsschuhe. Ohne die ist selbst der lustigste Clown einfach nur traurig.

Seine Clownsschuhe hatte Fridolin an seinem Motorrad stehen lassen - dann waren sie weg. © Kristin Schmidt

"Ich habe sie einfach vergessen", erzählt Fridolin geknickt. Das Missgeschick passierte am 15. April zwischen 21.30 und 22 Uhr. Nach einem Auftritt kam der Chemnitzer nach Hause, packte seinen Zauberkoffer aus und stellte die geliebten Schuhe daneben.

"Dann trug ich aber nur die Koffer rein", sagt er. Die roten Treter blieben in der Richardstraße neben seinem Motorrad stehen. Als er sie kurze Zeit später holen wollte, waren sie bereits verschwunden.

"Ich habe gehofft, dass jemand die Schuhe nur mitgenommen hat, um sie später zurückzubringen." Doch trotz Suchaufruf bei Facebook fehlt von den Tretern jede Spur.

Dabei sind sie sehr auffällig: Auf dem rechten Schuh ist "Fridolin" gestickt, der linke hat einen Klettverschluss. Die Absätze sind in Schwarz, Rot und Gold gestaltet. Die Schuhe sind echte Unikate - handgefertigt und perfekt an seine Füße angepasst.

Zwar hat Fridolin Ersatzschuhe, doch glücklich ist er damit nicht: "Die sind nicht so schön. Ein Clown muss rote Schuhe tragen!" Trotz allem gibt er die Hoffnung nicht auf: "Irgendwann kommen sie mal wieder."