Zur Walpurgisnacht: Mehr Sicherheit auf Chemnitzer Hartmannplatz

Chemnitz - Die Walpurgisnacht ist für die Polizei in Chemnitz traditionell ein arbeitsreicher Abend. In den vergangenen Jahren kam es immer wieder zu Auseinandersetzungen - unter anderem auf dem Hartmannplatz. Erst vor wenigen Tagen wurde ein Jugendlicher (15) ausgeraubt . Für das Hexenfeuer am Donnerstag sieht man sich allerdings diesmal gut gerüstet.

Das Hexenfeuer auf dem Hartmannplatz in Chemnitz soll sicherer werden. © Ralph Kunz

Statt rings um ein großes Feuer wird in diesem Jahr wieder mit mehreren kleineren Feuerkörben gefeiert. Nach den Erfahrungen aus den Vorjahren hat Rummel-Chef Rico Illgen (49) zudem sein Sicherheitskonzept angepasst: In diesem Jahr ist das Areal eingezäunt.

Zudem wurde das Sicherheitspersonal aufgestockt. Im Vorfeld habe man sich viele Gedanken gemacht, so Illgen: "Wir wollen den Gästen mehr Sicherheitsgefühl gewährleisten", sagt er.

"Trotzdem soll es kein Hochsicherheitstrakt werden." Für das "Sachsenfeuer" am Donnerstag seien keine zusätzlichen Maßnahmen vorgesehen.