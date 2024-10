Hier soll die Chemnitzer Poliklinik gebündelt werden

Chemnitz - Der geplante Hauptstandort der Poliklinik Chemnitz an der Bahnhofstraße/Augustusburger Straße nimmt langsam Gestalt an. Auf vier Stockwerken sind 16 medizinische Fachrichtungen vorgesehen, die Patienten ambulant versorgen.

Die Geschäftsführer der Poliklinik Chemnitz gGmbH, Jan Ernstberger (50, l.) und Roy Friese (52), freuen sich über den geplanten Hauptstandort. © Ralph Kunz

"Wir machen die Augen, Hals-Nasen-Ohren, Orthopädie, Chirurgie, Kardiologie, Urologie, Frauenheilkunde", erzählt der kaufmännische Geschäftsführer der Chemnitzer Poliklinik Roy Friese (52) über das zukünftige ambulante Angebot im Haus.

Ein Drittel der 650 Mitarbeiter der Poliklinik-Standorte in der Stadt sollen auf den vier Etagen tätig sein.

Während es laut Planungen in der fünften Etage unter anderem eine Apotheke und eine Unfallchirurgie geben soll, so sind für die oberen Stockwerke neben anderen Fachrichtungen ein HNO-Zentrum (Stock 6), das OP-Zentrum (Stock 7), sowie ein Therapiebereich in der achten und letzten Etage vorgesehen.

Die bereits existierenden Standorte der Poliklinik, wie zum Beispiel in der Clausstraße oder das medizinische Versorgungszentrum Markthalle, sollen künftig im großen Simmel-Gebäude gebündelt werden.