TAG24-Reporterin mit dem ASB auf Tour: Wie barrierefrei ist Chemnitz?

Chemnitz - Zwei Stunden im Rollstuhl und ich habe mehr gelernt als in zwei Jahrzehnten zu Fuß. Für TAG24 habe ich mich der 24. Rolli-Tour des ASB Pflegeheims an der Rembrandtstraße 15 dem Selbsttest gestellt. Die Strecke durch die Innenstadt soll ein Zeichen für Inklusion setzten. Für mich war sie vor allem ein rüttelndes Erwachen.

Während der 24. Rolli-Tour des ASB kam TAG24-Reporterin Lena schnell an viele Hürden - wie diese Hecke. © Kristin Schmidt

Schon vor dem Start die erste Hürde: meine große Handtasche. Normalerweise hängt sie lässig über der Schulter. Aber im Rollstuhl? Auf dem Schoß stört sie, hinten schleift sie an den Rädern. Und da hab ich mich noch keinen Meter bewegt.

Kaum losgerollt merke ich: Die Stadt ist voller Barrieren. Kleine Steigungen werden zu Hindernissen, Bodenunebenheiten zur Tortur. Ich brauche Hilfe.

Frank Thiele (70) läuft als Begleiter mit und hat schnell Mitleid mit mir: "Na, komm Mädel, das wird ja so nichts", sagt er und beginnt mich eine steile Straße hinaufzuschieben. An der nächsten Ecke probiere ich es selbst, doch ich bleibe mit hochrotem Kopf an einer Bordsteinkante hängen und komme aus der Puste.

Rollstuhlfahrerin Vicky gibt den ersten Tipp: "Greif nicht mit den Fingern die Räder, nimm den Handballen." Und tatsächlich, es rollt sich etwas leichter.